Трамп: Я очень разочарован Путиным 3 30.05.2025, 22:27

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Президент США осудил обстрелы Россией украинских городов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова «очень разочаровался» в российском диктаторе Владимире Путине и осудил обстрелы Россией украинских городов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами у Белого дома.

«Я знаю [Путина] очень хорошо. Я прошел с ним через многие вещи... [Но] я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как я чувствовал, были, возможно, очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом, вдруг, по паре городов начались обстрелы ракетами», - сказал глава США.

Трамп подчеркнул, что «очень разочарован» таким развитием событий и Путиным, и повторил, что хочет, чтобы война прекратилась.

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