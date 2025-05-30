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В санаторий с домашними животными: можно ли взять питомца с собой

  • 30.05.2025, 22:39
В санаторий с домашними животными: можно ли взять питомца с собой

Все больше клиентов здравниц интересуется этой темой.

Во многих семьях есть какое-нибудь домашнее животное. Можно ли взять питомца с собой в санаторий, Tochka.by рассказал эксперт.

Вопрос размещения пушистых членов семьи вместе с их хозяевами давно рассматривается в Беларуси.

Очевидный плюс подобного решения – удобство клиентов и повышение сервиса в отношении гостей со стороны здравниц.

Вместе с тем, есть ряд обстоятельств, которые склоняют решение этого вопроса в негативную сторону. Все они, как правило, связаны с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Однако выход из ситуации есть. Оказывается, в некоторых санаториях уже можно пребывать с хвостатыми любимцами.

«Некоторые здравницы принимают гостей с домашними животными, но при размещении в отдельных коттеджах», – поделился заместитель директора республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

Таким образом, питомцы могут остаться в закрытом помещении, пока их хозяева проходят прописанные процедуры. Погулять со своим четвероногим другом можно на закрытой территории у дома.

Кроме того, некоторые санатории пошли дальше и запланировали строительство целой гостиницы для питомцев своих гостей.

Подобный проект уже реализуют в одном из самых комфортабельных оздоровительных учреждений Беларуси – «Альфа Радон».

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