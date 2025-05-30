Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера 1 30.05.2025, 22:50

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Не только Трампа и Путина.

Украина поддерживает возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства», - сообщил президент.

Он отметил, что они с Эрдоганом обсудили первую встречу Украины и России в Стамбуле.

«Обмен пленными — это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей», - отметил он.

В то же время президент отметил, что они с турецким лидером обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и то, при каких условиях Украина готова принять в ней участие.

«Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов», - сообщил Зеленский.

Он также рассказал, что во время разговора было обсуждено участие Турции в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

«Спасибо за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат», - подытожил президент Украины.

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