Ричард Блюменталь: США могут ввести 500% пошлины для покупателей российской нефти 1 30.05.2025, 22:58

Сенатор США от Демократической партии посетил Киев.

Соединенные Штаты Америки могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая.

Об этом заявил сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Мы Украина».

«Ответ Сената США будет четким и однозначным— пошлины в 500% для всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию. Пошлины в 500% на Индию, на Китай, который покупает 70% этих товаров, и всех, кто их покупает», - сказал Блюменталь.

Сенатор добавил, что он «был чрезвычайно вдохновлен поддержкой, которую мы получили от наших европейских союзников».

«Они герои, потому что они сказали: «Вперед, принимайте закон о санкциях», даже если они продолжают импортировать определенную долю от общего объема, возможно, 10-14%. И как сказал сенатор Грэм, мы будем общаться с этими союзниками. Отсюда мы отправляемся в Париж, чтобы поговорить с тамошним высшим руководством. Но это должен быть единый подход», - отметил Блюменталь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com