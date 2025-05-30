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Ричард Блюменталь: США могут ввести 500% пошлины для покупателей российской нефти

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  • 30.05.2025, 22:58
Ричард Блюменталь: США могут ввести 500% пошлины для покупателей российской нефти

Сенатор США от Демократической партии посетил Киев.

Соединенные Штаты Америки могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая.

Об этом заявил сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Мы Украина».

«Ответ Сената США будет четким и однозначным— пошлины в 500% для всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию. Пошлины в 500% на Индию, на Китай, который покупает 70% этих товаров, и всех, кто их покупает», - сказал Блюменталь.

Сенатор добавил, что он «был чрезвычайно вдохновлен поддержкой, которую мы получили от наших европейских союзников».

«Они герои, потому что они сказали: «Вперед, принимайте закон о санкциях», даже если они продолжают импортировать определенную долю от общего объема, возможно, 10-14%. И как сказал сенатор Грэм, мы будем общаться с этими союзниками. Отсюда мы отправляемся в Париж, чтобы поговорить с тамошним высшим руководством. Но это должен быть единый подход», - отметил Блюменталь.

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