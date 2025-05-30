В Сочи мужчина с молотком напал на синагогу во время детского кружка 30.05.2025, 23:59

Он также забросал здание камнями.

Неизвестный мужчина попытался напасть с молотком на синагогу в Сочи в то время, когда там шел детский кружок, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

Мужчина подъехал к синагоге на такси. Затем он достал из рюкзака молоток и пытался проникнуть в здание. Сторож пытался остановить злоумышленника, который бил по калитке молотком и пинал ее ногой. В итоге мужчина все же выломал калитку и попал во двор.

В помещение ему зайти не удалось, никто не пострадал, говорится в сообщении. Происходящее нападавший снимал на телефон, до приезда полицейских он успел закидать здание камнями.

Мужчину задержали.

По предварительной информации, мужчина действовал по инструкции, получаемой от неизвестного через мессенджер.

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