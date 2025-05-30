В Сочи мужчина с молотком напал на синагогу во время детского кружка
- 30.05.2025, 23:59
Он также забросал здание камнями.
Неизвестный мужчина попытался напасть с молотком на синагогу в Сочи в то время, когда там шел детский кружок, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
Мужчина подъехал к синагоге на такси. Затем он достал из рюкзака молоток и пытался проникнуть в здание. Сторож пытался остановить злоумышленника, который бил по калитке молотком и пинал ее ногой. В итоге мужчина все же выломал калитку и попал во двор.
В помещение ему зайти не удалось, никто не пострадал, говорится в сообщении. Происходящее нападавший снимал на телефон, до приезда полицейских он успел закидать здание камнями.
Мужчину задержали.
По предварительной информации, мужчина действовал по инструкции, получаемой от неизвестного через мессенджер.