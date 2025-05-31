Верховный суд США разрешил Трампу депортировать более 500 тысяч мигрантов 31.05.2025, 1:14

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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной программы предоставления временного убежища его предшественника Джо Байдена, которая позволила более 500 тыс. мигрантам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа жить и работать в Штатах, передает CNN.

Телеканал отмечает, что это второй раз за месяц, когда Верховный суд «поддержал усилия Трампа по отмене временного правового статуса иммигрантов». До этого американской администрации разрешили отменить другую программу, которая предоставляла разрешения на работу «сотням тысяч» венесуэльцев.

CNN отмечает, что постановление Верховного суда не является окончательным — рассмотрение основного дела продолжится в судах низших инстанций. Однако оно позволяет ускорить депортацию примерно 530 тыс. мигрантов, воспользовавшихся программой.

Против такого решения выступали двое из девяти судей Верховного суда: Соня Сотомайор и Кетанджи Браун, назначенные Бараком Обамой и Байденом соответственно. Сотомайор после принятия постановления заявила, что решение большинства «недооценивает разрушительные последствия того, что правительство позволило резко подорвать жизнь и средства к существованию почти полумиллиона неграждан, в то время как их судебные иски находятся на рассмотрении».

В свою очередь, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что администрация приветствует тот факт, что мигранты «теперь могут быть депортированы, потому что Верховный суд справедливо вмешался и отменил эти безумные судебные предписания нижестоящих инстанций».

Программа, которую администрации Трампа разрешили приостановить, была введена в 2023 году. Тогда администрация Байдена объявила, что предоставлять право на проживание и работу в США будут квалифицированным мигрантам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, которые пройдут проверку властей, а не попытаются въехать в страну нелегально. Заявители должны были иметь американского спонсора и пройти тщательную проверку на безопасность. Трамп подписал приказ об отмене программы в первый же день своего второго президентского срока.

Суды американских штатов блокировали некоторые из депортационных указов президента, однако Верховный суд удовлетворял апелляционные жалобы администрации Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал депортировать «миллионы» нелегалов, однако аналитики считают эту цифру нереалистичной. По данным The Washington Post, администрация республиканца намерена депортировать 1 млн нелегалов в течение первого года его президентства. Пока рекорд принадлежит Обаме — при нем США депортировали более 400 тыс. человек за год.

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