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В Великобритании обанкротился стартап, в котором индийские программисты притворялись нейросетью

  • 31.05.2025, 2:00
В Великобритании обанкротился стартап, в котором индийские программисты притворялись нейросетью

Стартап подал заявления о банкротстве сразу в пяти странах.

В Великобритании объявил о банкротстве стартап Builder.ai, ранее известный как Engineer.ai.

Компания, привлекшая более 410 миллионов евро от таких инвесторов, как Microsoft и Qatar Investment Authority, не смогла выполнить финансовые обязательства и подала заявления о банкротстве сразу в пяти странах: Великобритании, США, ОАЭ, Сингапуре и Индии.

Builder.ai позиционировал себя как платформу, позволяющую создавать мобильные приложения с помощью искусственного интеллекта без навыков программирования. Однако уже в 2019 году журналисты Wall Street Journal выяснили, что вместо нейросети за разработку отвечали обычные программисты из Индии и других стран.

Основатель компании Сачин Дев Дуггал утверждал, что их ИИ Natasha способен автоматически генерировать до 82% кода за первый час работы. На деле же сотрудники признались, что автоматизация находилась лишь на этапе разработки.

Ситуация обострилась после того, как кредитор Viola Credit, выделивший стартапу 46 миллионов евро в 2023 году, изъял с его счетов 34 миллиона, оставив лишь ограниченные средства. Незадолго до краха компания снизила прогнозы продаж, уволила большинство сотрудников и назначила аудиторов для проверки отчетности за два года из-за подозрений в завышении показателей.

Стартап стал одним из ярких примеров того, как переоцененные амбиции и отсутствие работающих технологий могут привести к краху даже при поддержке крупных инвесторов.

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