ОПЕК+ может еще сильнее увеличить добычу нефти 31.05.2025, 4:09

Нефть, похоже, продолжит дешеветь.

ОПЕК+ и его партнеры намерены обсудить наращивание нефтедобычи в июле более чем на 411 000 баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники в картеле. Он и так уже ускоренными темпами возвращает нефть на рынок, что толкает цены вниз.

В субботу представители восьми стран проведут онлайн-встречу, на которой могут решить нарастить среднесуточную добычу в июле на 411 000 баррелей. Ранее картель неожиданно решил увеличить производственные квоты на этот объем в мае и июне. Но теперь новое увеличение может быть не только продлено еще на один месяц – может обсуждаться и более значительный объем, рассказали агентству два человека, знакомых с дискуссиями внутри ОПЕК+ и два делегата от входящих в группу стран.

По словам источников, дополнительную дискуссию в ОПЕК+ породило сделанное в четверг Казахстаном заявление о том, что он не будет сокращать свою добычу, чтобы уложиться в квоту. Один из них сказал, что этот фактор может склонить участников в сторону более значительного повышения добычи в субботу.

Казахстан примерно с начала года добывает больше положенного. В июне он планирует увеличить экспорт нефти, идущей по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до Новороссийска, до 1,65-1,7 млн баррелей в сутки, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных о поставках. А в мае реальная добыча может составить 1,75 млн, подсчитало агентство на основании данных Министерства энергетики Казахстана.

Между тем, его квота на май составляет 1,4 млн баррелей в сутки, а 1,7 млн баррелей – рекордный показатель, которого Казахстан достигал лишь в феврале, после расширения месторождения «Тенгиз».

Цена нефти Brent на торгах в пятницу снизилась на 0,4% до $63,9, а WTI – на 0,1% до $60,87 за баррель.

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