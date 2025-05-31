Лукашенко соврал о картошке 31.05.2025, 8:02

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Желание заработать отключает у властей здравый смысл.

26 мая в ответ на введенные ранее Европейским союзом санкции на экспорт из Беларуси продовольствия и азотных удобрений белорусское правительство решило сделать жест доброй воли. Оно отменило собственное эмбарго на ввоз в Беларусь некоторых товаров из недружественных стран. Как говорится в официальном комментарии к этому решению: «Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства», пишет сайт «Белорусы и рынок».

По удивительному и абсолютно случайному стечению обстоятельств эмбарго отменено на импорт в Беларусь картошки, капусты, яблок и лука. То есть, ну просто так нечаянно совпало, что вот этот жест доброй воли правительство сделало как раз в отношении тех продуктов, с которыми в Беларуси сейчас наблюдаются временные трудности.

С яблоками временные трудности пока не наблюдаются, но это только если смотреть на яблоки невооруженным глазом. Потому что на самом деле ситуация с белорусскими яблоками на самом деле еще хуже, чем с белорусской картошкой. И лучше не станет.

«По яблоку этот год будет наверное не очень он урожайным», - сказал Лукашенко на встрече с председателем Брестского облисполкома.

Но временные трудности с яблоками незаметны невооруженным взглядом, потому что яблокам белорусское правительство сделало уже сделало жест доброй воли, разрешив ввозить в страну яблоки из Польши. В апреле Польша поставила в Беларусь в шесть раз больше яблок, чем в марте.

Просто когда власти делали жест доброй воли в направлении польских яблок, они его так широко не рекламировали. Ну а сейчас решили, что если уже позориться, то позориться надо до конца. Потому что когда вы пытаетесь выдать вот это абсолютно вынужденное решение о допуске на рынок европейских овощей и фруктов за жест какой-то доброй воли, то это выглядит, конечно, смешно и нелепо. Как нелепа вообще вся ситуация с великим дефицитом картошки в Беларуси.

Настолько нелепа, что тема великого картофельного дефицита в Беларуси вышла на высокий межгосударственный уровень. На совещании 27 мая на тему белорусского картофельного дефицита пошутил Путин. А белорусским чиновникам слушать такие шутки же неприятно.

Вы там создаете собственное NASA и всем рассказываете про свои космические корабли, атомное и прочее геополитическое величие, а потом у вас картошка кончается. На той же встрече с председателем Брестского облисполкома Александр Лукашенко сказал, что вопрос с картошкой слишком серьезный, чтобы над этим можно было шутить. И что надо доказать, что никаких проблем у Беларуси с картошкой не бывает.

«В чем в чем, а картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Цены будут приличные, за год ни мы, ни они ситуацию не сможем поправить», - сказал Лукашенко.

То есть мучиться с картошкой нам придется не месяц, как Лукашенко обещал раньше, а немножко больше. Потому что ни мы Россия эту ситуацию с картошкой за год поправить не сможем. Но при этом Беларусь все равно собирается свою картошку, которую в этом году посадили, продавать в Россию. Хотя именно продажи картошки в Россию в больших количествах в прошлом году были одной из причин нашего теперешнего дефицита.

Но на продаже картошки в Россию можно заработать немножко денег. А когда появляется перспектива заработать немножко денег, у белорусских властей отключается не только все предохранители но и здравый смысл.

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