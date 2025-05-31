Путин болен Вадим Денисенко

31.05.2025, 8:13

В России идет масштабная национализация.

Я впервые выступал в опере. И не просто в оперном театре, а в прекрасном одесском. Здесь проходит Black Sea Security Forum, организованный Алексеем Гончаренко.

Имел честь выступать на панели, посвященной России, где попытался объяснить, почему никакого прекращения огня в ближайшее время Путин не допустит.

Путин болен летним наступлением и считает, что в этом году будет повторение Курской битвы, когда советские войска прорвали линию фронта. Это полная чушь, но Путин болен, и название этой болезни – «летнее наступление».

Путин ориентируется на 25% «ура-патриотов», требующих продолжения войны. Путин действительно боится, что остановка войны превратит эти 25% в проактивную оппозицию к его режиму.

В России идет масштабная национализация, самая большая с 1917 года. В прошлом году было национализировано имущества на $240 млрд. Бенефициарами этой национализации являются шесть семей из ближайшего окружения Путина. Остановка войны будет означать приостановку национализации, а эти семьи этого не могут допустить.

Поэтому, к сожалению, на следующей неделе, после обнародования меморандумов об окончании войны, [станет ясно, что] война будет продолжаться, по меньшей мере до конца осени.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com