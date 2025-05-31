Z-блогер рассказал правду о потерях РФ и призвал остановить войну 31.05.2025, 8:19

Путин потерпел стратегическое поражение.

Z-блогер Максим Калашников съездил в прифронтовую зону, где пообщался с российскими военными. После возвращения он пришел к выводу, что войну нужно срочно завершать.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Калашников записал интервью со старшим офицером ВС РФ, который находится на фронте в Курской области. Оккупант заявил, что войну нужно завершать уже сейчас, потому что украинцы оказались слишком стойкими и не собираются сдаваться.

«(Я бы - ред.) прекратил войну вообще… К сожалению, эта война не имеет конца. Пока мы тупо друг друга не убьем. Они же такие же, как и мы. Они же не сдадутся… Я бы просто сказал: «Все, стой», - заявил российский военный.

Калашников с ним согласился. Он констатировал провал так называемой «СВО», неспособность российской армии добиться перелома на линии фронта.

«Нам надо либо резко переламывать ход войны, либо прекращать это бессмысленное заклание… Ребят, там столько тел сейчас! «Освободительный поход» в таком виде лишен смысла. Те, кого мы хотим «освободить», нас будут ненавидеть! И так уже наломали дров. Мое глубокое убеждение - нынешняя система обеспечить такого блицкрига не может. Продолжать эту бойню, когда стратегически уже ничего не изменится, нельзя. Нужна передышка», - заявил Z-патриот.

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