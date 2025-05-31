Какая погода ждет белорусов в июне

Какая погода ждет белорусов в июне3
- 31.05.2025, 8:38
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Прогноз на первый летний месяц.
Белгидромет предупредил белорусов о похолодании и ливнях в июне 2025 года. Подробности сообщила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидрометцентра Татьяна Четырко.
Специалист обратила внимание, что июнь 2025 года начнется с перемены погоды. Она пояснила, что атмосферные фронты с западной Европы начнут смещаться на территорию Беларуси.
- Без осадков не обойдется, первая декада месяца пройдет с осадками, но они будут с перерывами, не такие длительные, как майские, но довольно интенсивные с ливнями и грозами, - отметила представитель Белгидромета.
По словам Четырко, температура воздуха повысится и местами по стране превысит июньские нормы. Она отметила, что днем температура воздуха будет от +20 градусов и выше. Вместе с тем по западной части Гродненской и Брестской областей окажется теплее, а в восточных регионах – прохладнее.
Специалист обратила внимание, что, согласно предварительному прогнозу, в середине июне вероятно снижение температуры до климатической нормы. Она допустила похолодание и дожди.