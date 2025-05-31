«Так до утра стоять будут» 3 31.05.2025, 8:45

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Видео инструктора вызвало бурное обсуждение в Сети.

Минский автоинструктор из TikTok опубликовал видео, которое вызвало бурное обсуждение и, как оказалось, вскрыло незнание комментаторами одного из пунктов ПДД. На кадрах видно, как мимо автомобиля ГАИ с включёнными красно-синими проблесковыми маячками проезжает целый поток машин, не останавливаясь, пишет telegraf.news.

В самом ролике автор, обращаясь к курсанту, задаёт вопрос: «Мигалки у нас работают. И что нужно делать?» И получает ответ: «Остановиться, конечно!»

После чего с удивлением отмечает: «Посмотри, сколько машин едет мимо, и ни одна из них не собирается даже останавливаться». Далее он уточнил, что если на автомобиле оперативного назначения включён только синий маячок, водители «не должны останавливаться», но «с красным нужно обязательно это сделать».

Таким образом, в ситуации на видео, где у автомобиля ГАИ были включены и синий, и красный маячки, все проезжающие мимо водители, согласно ПДД, должны были остановиться.

Видео быстро набрало популярность и множество комментариев, которые показали, что далеко не все помнят или правильно трактуют этот пункт ПДД.

Одни комментаторы поддержали автора видео: «Я скажу по-другому. Сколько комментаторов не знают ПДД. Горит красно-синий маячок — обязан остановиться».

Некоторые даже указали на возможную ответственность: «За данное нарушение наступает ответственность по статье 18.21 КоАП РБ „Невыполнение требований об остановке транспортного средства“, которое предусматривает немалые штрафные санкции».

Однако нашлось и немало тех, кто усомнился в правоте инструктора или практической целесообразности такого действия.

«Нужно снизить скорость и быть готовым остановиться, есть такой вопрос на экзамене, так что инструктору нужно ещё поучить правила дорожного движения», — написал один из пользователей.

На что ему тут же возразили: «Это с синим маячком, с красным остановка обязательна…»

Многие комментаторы выразили недоумение по поводу логики такого правила: «А зачем останавливаться? Просто интересно. Чтобы там пробка образовалась?»

Кто-то предположил, что сотрудники ГАИ сами могли разрешить движение: «Возможно, поток и останавливался, но сотрудники ГАИ разрешили дальнейшее движение?!» Откуда об этом знают водители, которые только-только подъехали, комментатор умолчал.

Были и те, кто отнёсся к ситуации с юмором. «Ходят слухи, что они до сих пор там стоят», — пошутил один комментатор.

Другой поделился случаем из жизни: «У меня был один раз случай ночью на трассе. Еду, впереди сине-красные горят. Я на аварийке стал, подошёл инспектор, спросил: в чём дело? Я говорю: так сине-красные! Он говорит: езжай, у нас синие чего-то не горят без красных!».

Появились и утверждения, намекающие на абсурдность соблюдения ПДД в данном случае: «Инструктор с курсантом так до утра стоять будут или пока ГАИ не уедет».

«Другой вопрос, зачем ГАИ включили [красный маячок] и никак не реагируют на это?» — задался вопросом один из комментаторов.

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