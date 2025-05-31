Как выглядит самая дешевая квартира в Минске

Как выглядит самая дешевая квартира в Минске3
- 31.05.2025, 8:59
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Почти $50 000 за голые стены в Шабанах.
Самое бюджетное жилье на сегодня находится на улице Ротмистрова, сообщает onliner.by.
Квартира однокомнатная и частично подготовлена к ремонту: владельцы убрали мебель, оставив только плиту и умывальник на кухне, содрали обои в основной комнате и коридоре… А входные двери владельцы заменили самостоятельно на более новые.
В квартире открытый бетонный балкон. С него, как пишут владельцы, можно любоваться «суперскими закатами».
Располагается жилье в 10 минутах от станции метро «Могилёвская».
Рядом с домом — промышленная зона. Любителям индустриальных пейзажей понравится, но для кого-то это может быть минусом.
В пешей доступности — несколько детских садов и школ, магазины. Можно дойти и до реки.
Обойдется такая недвижимость в $48 900 в эквиваленте