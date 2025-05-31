Ученые: Люди повлияли на эволюцию колибри 31.05.2025, 9:11

У птицы изменилось строение клюва.

Любители птиц уже давно украшают свои сады яркими кормушками с сахарным сиропом, привлекая крошечных колибри, пишет New Voice.

Однако новые исследования показывают, что эта безобидная традиция оказала реальное влияние на эволюцию одного из видов — колибри Анны (Calypte anna).

Ученые выяснили, что благодаря искусственным источникам нектара колибри Анны не только расширили свой ареал с юга Калифорнии до побережья Британской Колумбии, но и изменили строение клювов. По данным исследования, опубликованного в журнале Global Change Biology, их клювы стали длиннее и крупнее всего за десять поколений — крайне короткий срок с точки зрения эволюции.

Авторы работы изучили старые газеты, данные о распространении растений и материалы ежегодного орнитологического опроса Audubon Christmas Bird Count с 1938 по 2019 год. Также были проанализированы 400 музейных образцов колибри, собранных с 1861 по 2020 год. Выяснилось, что в более холодных регионах клювы, напротив, укоротились, что помогает птицам сохранять тепло.

Хотя колибри Анны успешно приспособились к жизни рядом с человеком, другие виды колибри резко сократили численность из-за изменений среды. Биологи предполагают, что гибкость колибри Анны объясняется высокой склонностью этого вида к быстрой эволюции. Ученые считают, что подобных незаметных изменений, спровоцированных деятельностью человека, в природе гораздо больше, чем принято думать.

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