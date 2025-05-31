Небензя озвучил новые требования РФ к Украине 31.05.2025, 9:18

Россия отказывается от предложения США прекратить огонь.

Россия «в принципиальном плане» готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но для этого требует от Украины на время перемирия отказаться от военной помощи стран Запада и остановить мобилизацию в стране. Такие тезисы высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности организации в пятницу, 30 мая, сообщает «Немецкая волна».

По словам представителя РФ в ООН, российская делегация готова предоставить украинской стороне свой меморандум о возможном прекращении огня 2 июня в Стамбуле. Подробностей о документе Небензя не привел, но заявил, что РФ «не устраивает ситуация», которая позволила бы Киеву перегруппироваться во время краткосрочного перемирия и «остановить обрушение восточного фронта». При этом представитель Москвы заявил, что РФ хочет сначала оговорить с Украиной «параметры и условия» возможного долгосрочного мира, а уже потом договариваться о режиме прекращения огня.

Небензя также заявил, что стамбульские переговоры РФ и Украины должны рассматриваться как продолжение встреч делегаций стран в 2022 году. Во время них РФ выдвинула к Киеву среди прочего требования о безъядерном и внеблоковом статусе Украины, сокращение количества военнослужащих в стране, а также признания оккупированных и аннексированных РФ на тот момент территорий. Украина сразу же отказалась от такой трактовки нового переговорного процесса.

В этой же речи в Совбезе ООН Небензя оскорбил украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его «просроченным президентом» и выступил с угрозами Германии ввиду заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о производстве дальнобойного оружия совместно с Украиной. Официальный представитель РФ также заявил, что российские силы в Украине «способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется».

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