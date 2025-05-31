МТЗ превращается в посмешище 31.05.2025, 9:25

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Завод наградили за странный краш-тест.

Фраза «Минский тракторный завод — победитель профессионального конкурса…» звучала многообещающе. Сразу захотелось гордо выпрямиться и прошептать: «Вот он, белорусский экспортный кулак!» Ну наконец-то — подумалось — признали надёжность техники, мощь двигателя, качество сборки, пишет «Белорусы и рынок».

Но нет. Это не про тракторы. Это про TikTok и пиар.

МТЗ стал лауреатом в номинации «Лучший PR-проект в промышленности» на конкурсе «Пресс-служба года». Причём не за пресс-релизы или многотомные брошюры о плуге нового поколения. А за… краш-тест топора и трактора. Да, вы не ослышались. Настоящий трактор наехал на топор.

И что вы думаете? Топор выжил. Согнулся, но не треснул. Стоически принял удар в 4 тонны белорусской инженерии. А TikTok — взорвался. Сотни тысяч просмотров, лавина комментариев, и, как итог, награда – диплом 1 степени за проект «Краш-тест: ТОПОРvsТРАКТОР», который вручили в Москве.

«Спасибо руководству завода за то, что позволяет реализовывать самые смелые инициативы», — поблагодарила пиар-команду и управленцев Юлия Храмцова, руководитель пресс-службы МТЗ.

Смелость — это, наверное, когда ты отправляешь на конкурс видео, где твой же трактор проигрывает топору. И выигрываешь.

Теперь все знают: – у МТЗ прочные топоры! – даже трактор МТЗ не сможет их сломать,

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