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Маск появился в Белом доме с огромным синяком под глазом

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  • 31.05.2025, 9:35
  • 4,264
Маск появился в Белом доме с огромным синяком под глазом

Американский миллиардер объяснил его происхождение.

Миллиардер Илон Маск пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, посвященную его увольнению с должности главы Департамента эффективности государственного аппарата (DOGE), с большим синяком под глазом.

Как сообщает The Telegraph, синяк был заметен под правым глазом миллиардера. На вопрос журналистов, как появился синяк, Маск ответил, что его ударил пятилетний сын во время игры.

«Я просто шутил с маленьким X», - сказал он, имея в виду своего пятилетнего сына. «И я сказал: «Давай, ударь меня в лицо». И он это сделал».

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