Справедливый вопрос к Лукашенко Артем Синицын

31.05.2025, 9:42

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Кто захватил белорусских телят в заложники?

«О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!» — на днях поделился с правительством очередным «достижением» в животноводстве Лукашенко.

И предложил решение, которое озвучивал и в прежние годы:

— Если в Витебской, Могилевской или в других областях у нас приличный падеж, мы договаривались, что этих телят там 10-12 дней, когда они молозивом их отпоили, первую вакцинацию сделали, забираем и переводим в нормальное хозяйство для того, чтобы осуществить выращивание, откорм, а телочек передать в воспроизводство.

Но одним лишь отъемом и переводом на новое место нельзя ограничиваться, считает правитель. И предлагает еще более экзотическое действие:

— Ну, если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести тем, где с ним хорошо обходятся, содержание хорошее, ветврачи работают. Ну, не просто забрать, а заплатить тем, которые передают этих, этот молодняк 21 день возраста, им заплатить хорошие деньги, но это все равно будет плюс, ибо погибнет скот.

На минуточку остановимся, чтобы осмыслить услышанное. Вот у нас есть нерадивые хозяйства, которые занимаются животноводством из рук вон плохо.

Так плохо, что скот и молодняк у них находится в буквальном смысле в пыточных условиях: недокорм, гнилаж вместо сенажа, антисанитария, отсутствие надлежащего ветеринарного сопровождения.

И тут появляется «спаситель», который в буквальном смысле предлагает выкупить телят и коров, словно заложников из рук террористов, у тех, кто их и так угробит.

Да, вы не ослышались, не закрыть к чертям убыточные шарашки, превратившиеся в концлагеря для несчастной скотины, а заплатить им денег. Чтобы больше не измывались и не морили голодом.

Возникает справедливый и закономерный вопрос. Если за сохранением неэффективной колхозной системы, десятилетиями поддерживаемой на кислородной подушке бюджета, стоит один конкретный человек и его окружение, то кто тогда этот самый «террорист», взявший в заложники белорусских телят?

Да и не только их.

Артем Синицын «Салiдарнасць»

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