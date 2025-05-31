Забытый шедевр шведской авиации 31.05.2025, 9:51

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Истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией.

Во времена Холодной войны, когда внимание мира было приковано к противостоянию США и СССР, Швеция тайно создала один из самых передовых и универсальных истребителей Европы, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Разработка началась в 1950-х годах, когда возникла необходимость заменить устаревшие Saab 32 Lansen и Saab 35 Draken. В соответствии с доктриной нейтралитета, Швеции требовался многоцелевой самолет для бомбардировки, воздушной разведки и морского патрулирования. Viggen стал первым серийным самолетом с канардами — передними горизонтальными плоскостями, придающими исключительную маневренность.

Среди ключевых особенностей Viggen — схема дельта-крыла с канардами, способность к взлету и посадке на короткие ВПП (всего 500 метров) и уникальная для того времени цифровая система управления. Это позволяло использовать автодороги как взлетные полосы и быстро рассредоточить авиацию в случае конфликта. Самолет развивал скорость до 2,1 Маха и имел потолок 18 000 метров.

Несмотря на то, что Viggen не участвовал в боевых действиях, он сыграл ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Во время Холодной войны он неоднократно перехватывал советские самолеты, включая МиГ-25, и даже сумел взять под прицел американский SR-71 Blackbird — уникальное достижение для своего времени.

Всего было выпущено 329 экземпляров в различных модификациях. Однако Viggen не стали продавать, и он остался исключительно в распоряжении ВВС Швеции. На смену ему пришел Saab JAS 39 Gripen в 2005 году.

Saab 37 Viggen остается недооцененным шедевром. Его инновации — от цифрового управления до уникальной аэродинамики — опередили время и повлияли на создание таких самолетов, как Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. Viggen — символ шведского стремления к оборонной независимости и технологическому лидерству.

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