За минчанами будут следить дроны 31.05.2025, 9:55

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Названы места, над которым будут летать БПЛА.

Летом силовики будут следить за минчанами с дронов. Об этом 30 мая рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.

В основном беспилотники используют на Цнянском водохранилище, на Комсомольском озере, вдоль Слепянской водной системы в районе улиц Райниса и Горовца, а также в Парке имени Павлова, рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома.

Патрулировать места отдыха у воды будут и на «своих двоих» — для этой цели милиция привлекает БРСМ. Также усиленные патрули летом будут дежурить в районе Дворца спорта и улицы Зыбицкой.

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