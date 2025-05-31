Глава Пентагона поставил европейцев в пример союзникам в Азии 31.05.2025, 10:07

Угроза со стороны Китая является реальной и потенциально неизбежной.

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что угроза со стороны Китая является реальной и потенциально неизбежной, и призвал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе тратить больше средств на собственные оборонные нужды, беря пример с Европы.

Об этом пишет «Европейская правда».

Хегсет, впервые выступая на Шангри-Ла Диалоге в Сингапуре, главном азиатском форуме для лидеров оборонных ведомств, военных и дипломатов, подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион является приоритетом для администрации Трампа.

«Нет причин преуменьшать значение. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может быть неизбежной», – сказал Хегсет в одном из самых острых своих комментариев в отношении коммунистической страны с момента вступления в должность в январе. Он добавил, что любая попытка Китая завоевать Тайвань «приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира», и повторил комментарий Трампа о том, что Китай не вторгнется на Тайвань во время его президентства.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и пообещал «воссоединиться» с демократическим и отдельно управляемым островом, при необходимости применив силу. Он усилил военное и политическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, в том числе увеличил интенсивность военных игр вокруг Тайваня.

Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

«Всем должно быть понятно, что Пекин, очевидно, готовится к потенциальному применению военной силы для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе», – сказал Хеггет.

Но его комментарии о необходимости увеличения расходов союзников, скорее всего, вызовут недоумение среди партнеров, даже несмотря на то, что, по мнению экспертов, Хегсет будет иметь относительно дружественную аудиторию в Сингапуре. Министр обороны Китая Дун Цзюнь решил пропустить главный азиатский форум по безопасности, и Пекин отправил только академическую делегацию.

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