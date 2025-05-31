Белорусский режим разорвал важное соглашение с Украиной
- 31.05.2025, 10:14
Оно было подписано в 2002 году.
Режим Лукашенко разорвал важное соглашение с Украиной. Это следует из закона №77-3 от 27 мая 2025 года, который официально опубликован на Национальном правовом портале 30 мая.
Согласно документу, белорусская сторона расторгла межправительственное соглашение с Украиной о производственной и научно-технической кооперации. В законе уточняется, что признается утратившим силу и закон, которым указанном соглашение Беларусью ратифицировалось.
В документе говорится, что белорусскому правительству предписано принять меры, необходимые для того, чтобы реализовать положения о денонсации документа. Межправсоглашение между Беларусью и Украиной было подписано в Чернигове в мае 2002 года.