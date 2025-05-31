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Белорусский режим разорвал важное соглашение с Украиной

  • 31.05.2025, 10:14
Белорусский режим разорвал важное соглашение с Украиной

Оно было подписано в 2002 году.

Режим Лукашенко разорвал важное соглашение с Украиной. Это следует из закона №77-3 от 27 мая 2025 года, который официально опубликован на Национальном правовом портале 30 мая.

Согласно документу, белорусская сторона расторгла межправительственное соглашение с Украиной о производственной и научно-технической кооперации. В законе уточняется, что признается утратившим силу и закон, которым указанном соглашение Беларусью ратифицировалось.

В документе говорится, что белорусскому правительству предписано принять меры, необходимые для того, чтобы реализовать положения о денонсации документа. Межправсоглашение между Беларусью и Украиной было подписано в Чернигове в мае 2002 года.

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