Украинский дрон ударил по отелю с российскими военными

Украинский дрон ударил по отелю с российскими военными1
- 31.05.2025, 10:22
БПЛА атаковал оккупантов в Рыльске.
В ночь на субботу, 31 мая, город Рыльск в Курской области РФ атаковали беспилотные летательные аппараты.
Один БПЛА попал в местный отель, где, по предварительным данным, были расквартированы военнослужащие российской армии, передает Telegram-канал Exilenova+.
Перед этим местные жители Рыльска, а также Льгова и Курчатова сообщали в разных пабликах о том, что слышали характерные звуки пролета БПЛА.
В Сеть были выложены видео пылающего здания, которое тушат прибывшие на место работники пожарной охраны.
«В Рыльске «прилет» по месту, где размещались российские военные», - подчеркивают авторы телеграм-канала «Пепел. Курск».