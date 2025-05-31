закрыть
31 мая 2025, суббота, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон ударил по отелю с российскими военными

1
  • 31.05.2025, 10:22
Украинский дрон ударил по отелю с российскими военными

БПЛА атаковал оккупантов в Рыльске.

В ночь на субботу, 31 мая, город Рыльск в Курской области РФ атаковали беспилотные летательные аппараты.

Один БПЛА попал в местный отель, где, по предварительным данным, были расквартированы военнослужащие российской армии, передает Telegram-канал Exilenova+.

Перед этим местные жители Рыльска, а также Льгова и Курчатова сообщали в разных пабликах о том, что слышали характерные звуки пролета БПЛА.

В Сеть были выложены видео пылающего здания, которое тушат прибывшие на место работники пожарной охраны.

«В Рыльске «прилет» по месту, где размещались российские военные», - подчеркивают авторы телеграм-канала «Пепел. Курск».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер