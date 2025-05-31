Украинский дрон ударил по отелю с российскими военными 1 31.05.2025, 10:22

БПЛА атаковал оккупантов в Рыльске.

В ночь на субботу, 31 мая, город Рыльск в Курской области РФ атаковали беспилотные летательные аппараты.

Один БПЛА попал в местный отель, где, по предварительным данным, были расквартированы военнослужащие российской армии, передает Telegram-канал Exilenova+.

Перед этим местные жители Рыльска, а также Льгова и Курчатова сообщали в разных пабликах о том, что слышали характерные звуки пролета БПЛА.

В Сеть были выложены видео пылающего здания, которое тушат прибывшие на место работники пожарной охраны.

«В Рыльске «прилет» по месту, где размещались российские военные», - подчеркивают авторы телеграм-канала «Пепел. Курск».

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