Доллар продолжает удивлять 31.05.2025, 10:28

Где выгоднее всего купить валюту.

Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в каких банках выгоднее всего покупать в выходные валюту.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,01 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Паритетбанк»), а ниже всего — 2,99 рубля («Альфа-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,982 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Технобанк»), а ниже всего — в «Альфа-Банк» (3,4 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,395 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,82 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,775 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк», «Цептербанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,77 рубля за 100 российских рублей.

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