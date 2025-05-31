закрыть
31 мая 2025, суббота, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар продолжает удивлять

  • 31.05.2025, 10:28
Доллар продолжает удивлять

Где выгоднее всего купить валюту.

Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в каких банках выгоднее всего покупать в выходные валюту.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,01 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Паритетбанк»), а ниже всего — 2,99 рубля («Альфа-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,982 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Технобанк»), а ниже всего — в «Альфа-Банк» (3,4 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,395 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,82 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,775 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк», «Цептербанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,77 рубля за 100 российских рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер