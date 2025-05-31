Видео, которое не дает покоя Юрий Дудь

31.05.2025, 10:37

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Луис Энрике, испанский тренер «ПСЖ», говорит про свою 9-летнюю дочь.

Сегодня «ПСЖ» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов, главном матче европейского футбола.

По этому поводу не могу не поделиться видео, которое попадает в мою ленту раз в несколько месяцев и каждый раз меня пробивает.

На этом видео Луис Энрике, испанский тренер «ПСЖ», говорит про свою 9-летнюю дочь.

В марте 2019 Ксане диагностировали остеосаркому – рак костей. Луис Энрике находился на Мальте, где готовил сборную Испании к отборочному матчу чемпионата Европы, но сразу вылетел в Барселону.

Он пропустил несколько игр и подал в отставку, потому что не мог сосредоточиться на работе: сутками сидел в коридорах больницы, сильно похудел от нервов.

Через пять месяцев Ксана умерла.

С тех пор Энрике регулярно вспоминает о дочери. После матча с Германией в ноябре 2022-го он сказал, что это особенный день, потому что Ксане исполнилось бы 13.

После выхода в финал ЛЧ-2025 были такие слова:

«Ксаны не будет на финале физически, но она будет там духовно. Она так любила праздновать все подряд. И я уверен, что где бы она ни была, сейчас она тоже празднует. Я помню невероятную фотографию с ней с финала Лиги чемпионов в Берлине – после победы она бегала с огромным флагом «Барсы» на поле».

В прошлом году испанский канал Movistar+ снял про Луиса Энрике документальный сериал. Видео, которое не дает мне покоя, – именно из этого фильма.

Удачи этому мужчине! И сегодня, и вообще.

Юрий Дудь, Telegram

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