WP: Путин из-за жадности «профукал» сделку с Трампом 1 31.05.2025, 10:58

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Глава Кремля недооценил Украину.

Путин оказался неспособен воспользоваться дипломатической возможностью после избрания президента США Дональда Трампа, чтобы получить преференции в войне в Украине.

Как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, первоначально Администрация Трампа предложила сделку, которая, казалось, соответствовала минимальным целям Путина: если Россия согласится на прекращение огня, она сможет сохранить оккупированную ею территорию в Крыму и четырех других регионах. Более того, Украине не разрешат вступить в НАТО после войны, а санкции против России будут смягчены. Вместо того чтобы быть изгоем, Путин станет экономическим партнером Соединенных Штатов.

«Но высокомерный Путин отверг сделку Трампа. Он отказывается принять прекращение огня до окончания переговоров о «первопричинах» войны, где, по словам российских источников, он планирует потребовать ограничения военной и политической независимости Украины», - пишет Игнатиус.

Однако теперь Путин может не получить ничего. Россия планирует представить свои условия урегулирования в следующем месяце они скорее всего будут отвергнуты президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Путин стал жадным. Он думал, что может получить больше, чем то, что было на столе», - объяснил бывший ведущий аналитик по России в ЦРУ Эрик Чиарамелла.

При этом, если Трамп уйдет от проваленных переговоров, как он угрожал сделать, у Путина будут развязаны руки, однако это еще больше отдалит его от заявленных целей, подчеркивает аналитик.

«Война продолжится, вероятно, более жестоко, чем раньше. Города Украины будут обстреляны ракетами и беспилотниками, но и российские могут быть тоже. И Путин будет дальше, чем когда-либо, от своей цели создания дружественной, пророссийской Украины на своей границе, в результате получив более сильную и приближенную к Европе Украину – то, что он хотел предотвратить».

Путин был настроен на жесткую позицию и считал, что избрание Трампа позволит ему, наконец, нейтрализовать Украину. Но это была ошибка Путина - он перегнул палку.

«После трех лет войны Путину даже не удалось взять под контроль Донецкую область, не говоря уже о стране. В первый год войны его армия понесла больше потерь, чем за все войны с 1945 года вместе взятые. И хотя Россия сейчас одерживает верх, Украина показала, что при поддержке Европы она может продолжать сражаться по крайней мере еще несколько лет».

Как отмечает Игнатиус, ошибка Путина, как сейчас, так и в 2022 году, заключается в том, что он недооценивает волю Украины к борьбе.

«Идея о том, что он может пробомбить себе путь к победе, сломив моральный дух Украины, вероятно, ошибочна. Войны так не работают», - подчеркивает он.

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