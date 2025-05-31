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Белорусских школьников обязали носить определенную одежду

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  • 31.05.2025, 11:03
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Белорусских школьников обязали носить определенную одежду

Появился список требований.

Министерство образования внесло изменения в постановление № 322 от 19 сентября. Среди них — требования к деловому стилю одежды школьников. Документ появился на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новому определению, деловой стиль одежды — это «строгий выдержанный стиль одежды, который может включать общие (одинаковые) элементы школьной формы с размещением на одном из элементов эмблемы учреждения общего среднего образования (пиджаке, жилете, сарафане, платье)».

Так, для мальчиков в документе прописаны следующие варианты одежды: пиджак, жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными рукавами, водолазка, галстук. Девочкам разрешено носить пиджаки, жилеты, юбки, брюки, блузки с короткими и длинными рукавами, водолазки, сарафаны и платья.

— В зимнее время в комплект делового стиля одежды может входить трикотажный свитер, — сообщает министерство.

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