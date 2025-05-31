Пятилетний украинец пробежал марафон в память о погибшем дедушке 1 31.05.2025, 11:09

1,068

Вячеслав Вороной участвовал во время спасательной миссии в Мариуполь.

Пятилетний украинец Дмитрий Даневич принял участие в благотворительном марафоне Run4Victory, который прошел в мае в Киеве и других городах Украины под лозунгом «Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь». Он пробежал дистанцию в память о своем дедушке, полковнике Вячеславе Вороном, который погиб во время спасательной миссии в Мариуполь в 2022 году.

Диме было всего два года, когда дедушка погиб. Теперь мальчик участвует в акциях в его честь, мечтает стать военным и говорит о главном просто: «Я бегу за всех военных, чтобы мы выиграли эту чертову войну».

Вячеслав Вороной был военным на пенсии, однако с началом полномасштабного вторжения вернулся к службе. Он участвовал в операциях на Киевщине, летал в заблокированный Мариуполь, и был награжден орденом Богдана Хмельницкого.

NV рассказывает эту историю в своем видеорепортаже.

Дмитрик Даневич, участник марафона Run4Victory:

— У моего дедушки Славика были какие-то ранения, поэтому я бегу за всех других военных, чтобы они выиграли наконец эту чертову войну, потому что она меня раздражает.

Мальчик одолел дистанцию в благотворительном марафоне Run4Victory.

Мария Даневич, мама Димы:

— Он бежит в память о своем дедушке, полковнике Вороного Вячеславе, который выполнял много миссий в начале полномасштабного вторжения, в том числе и миссии в Мариуполь. Он участвовал, он дважды летал и, к сожалению, на второй день после второго дня рождения Димы их борт подбили, когда он выполнял спасательную миссию и почти весь экипаж погиб.

Теперь Дима вместе с мамой и тетей поддерживает память о дедушке. Вместе они ходят на акции в поддержку пленных азовцев. Ведь Вячеслав Вороной погиб в борьбе за них.

Мария Даневич, мама Димы:

— Дима — это 50% моего отца. И визуально, и по темпераменту, и по этим активностям всех. Папа тоже занимался спортом, участвовал в соревнованиях в свое время.

Когда началось вторжение, Вячеслав Вороной был военным на пенсии. Однако, отвезя семью в безопасное место, сразу пошел в ТЦК. Полковник участвовал в операциях на Киевщине. А потом присоединился к миссиям в блокадный Мариуполь.

Мария Даневич, мама Димы:

— А многого мы не знаем, потому что он никогда не приносил в семью свою работу. Все всегда оставалось за дверью, чтобы мы никогда за него не волновались. Но уже сейчас, общаясь с его побратимами, мы узнаем, что он и в Афганистане, оказывается, был, и, в Попасной, у него есть орден Богдана Хмельницкого.

Дима почти не помнит дедушку Но рассказывает о нем только с теплом и даже хочет стать как он.

Дмитрик Даневич, участник марафона Run4Victory:

— Он был хорошим дедушкой, он мне очень нравился, и я хотел бы еще с ним встретиться, потому что я за ним очень скучаю. Я не знаю, какую профессию выбрать, поэтому я хочу стать военным, наверное.

Семья подчеркивает важность почтения памяти погибших

Мария Даневич, мама Димы:

— И о нем вспоминается всегда с улыбкой и с радостными эмоциями. И мы очень рады, что оно было, и очень жаль, что они у нас его забрали, потому что очень много хорошего, что должно было бы быть. [Важно], чтобы люди знали, что нам не безразлично, чтобы люди помнили, какой ценой дается мир, и чтобы не было «какая разница», потому что это болит больше всего — «какая разница»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com