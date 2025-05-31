Украинский десант взял в плен десять россиян в Курской области 31.05.2025, 11:29

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Видеофакт.

Украинские десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Пленным оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили очередную группу российских военнослужащих на Курском направлении.

Как сообщают, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Речь идет о физическом и психологическом давлении, унижениях, а также постоянных угрозах со стороны командования.

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