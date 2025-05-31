Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов
- 31.05.2025, 11:49
В Мюнхене сойдутся ПСЖ и миланский «Интер».
В субботу, 31 мая, в Мюнхене пройдет финал Лиги чемпионов. За титул сильнейшего клуба Европы будут бороться ПСЖ и миланский «Интер». Матч начнется – в 22:00 по минскому времени.
Для французов это будет всего второй финал ЛЧ за все время игр – впервые команда добралась до решающего матча турнира в 2020 году, но тогда уступила «Баварии». В свою очередь «Интер» имеет значительно больше опыта.
Турнирные пути ПСЖ и «Интера» никогда не пересекались. Их история ограничивается пятью товарищескими матчами, из которых три выиграли ПСЖ, один раз выиграли миланцы, и ничья.
Букмекеры отдают незначительное преимущество команде Луиса Энрике. Шансы ПСЖ на победу в основное время оцениваются коэффициентами в диапазоне 2,20-2,30, ничья – 3,30-3,45, а успех подопечных Симоне Индзаги – 3,20-3,30.
Победа ПСЖ с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти оценивается – в 1,62-1,66, а завоевание трофея миланцами – 2,28-2,33.
Вероятность того, что финал Лиги чемпионов завершится после овертайма, оценивается – в 6.00, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти – в 5.50.