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Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

  • 31.05.2025, 11:49
Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

В Мюнхене сойдутся ПСЖ и миланский «Интер».

В субботу, 31 мая, в Мюнхене пройдет финал Лиги чемпионов. За титул сильнейшего клуба Европы будут бороться ПСЖ и миланский «Интер». Матч начнется – в 22:00 по минскому времени.

Для французов это будет всего второй финал ЛЧ за все время игр – впервые команда добралась до решающего матча турнира в 2020 году, но тогда уступила «Баварии». В свою очередь «Интер» имеет значительно больше опыта.

Турнирные пути ПСЖ и «Интера» никогда не пересекались. Их история ограничивается пятью товарищескими матчами, из которых три выиграли ПСЖ, один раз выиграли миланцы, и ничья.

Букмекеры отдают незначительное преимущество команде Луиса Энрике. Шансы ПСЖ на победу в основное время оцениваются коэффициентами в диапазоне 2,20-2,30, ничья – 3,30-3,45, а успех подопечных Симоне Индзаги – 3,20-3,30.

Победа ПСЖ с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти оценивается – в 1,62-1,66, а завоевание трофея миланцами – 2,28-2,33.

Вероятность того, что финал Лиги чемпионов завершится после овертайма, оценивается – в 6.00, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти – в 5.50.

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