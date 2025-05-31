Контрадмирал призвал США отвечать на удары РФ по энергетике Украины 31.05.2025, 12:02

Энергетический суверенитет — это вестфальский принцип XXI века.

Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит считает, что Соединенные Штаты Америки должны ответить на российские обстрелы энергетических объектов Украины.

Об этом он заявил во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает корреспондент «Европейской правды».

Контрадмирал США считает, что удары россиян по энергетическим объектам следует рассматривать в том числе через призму экономики и потерь, которые РФ наносит Украине.

«Энергетический суверенитет – это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, на мой взгляд, мы видим, как это реализуется в действиях Путина – он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать», – сказал он.

По его мнению, США также должны сосредоточиться на работе с экономическим потенциалом украинско-американских отношений.

«А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран», – подытожил Хьюит.

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