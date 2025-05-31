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Рынок труда в Беларуси лихорадит

  • 31.05.2025, 12:11
Рынок труда в Беларуси лихорадит

Очередной рекорд.

В Беларуси продолжает расти число вакансий на рынке труда. Также выросло число зарегистрированных в центрах занятости. Так, на 31 мая в целом по стране требуется 209284 работника. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий.

Это очередной рекорд, отмечает «Зеркало». Для сравнения: 26 апреля в общереспубликанском банке вакансий было размещено почти 202 тысячи предложений от нанимателей.

Как уточняют в Минтруда, больше всего требуется рабочих — 67,8% от общего числа вакансий.

Выросло и число безработных. На 1 мая в Беларуси насчитывалось 3,6 тысячи человек, зарегистрированных в центрах занятости. Рост с начала года составил тысячу человек.

По данным Белстата, фактическая безработица, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в четвертом квартале прошлого года составила 3%, или 150,4 тысяч человек.

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