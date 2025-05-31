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Минский оператор электросамокатов меняет правила

  • 31.05.2025, 12:26
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Минский оператор электросамокатов меняет правила

За нарушителями будут следить.

Минский оператор электросамокатов заявил о вводе контроля за нарушителями. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе одного из кикшеринговых сервисов.

В сообщении говорится, что один из минских сервисов по прокату электросамокатов сообщил про запуск системы машинного обучения, при помощи которого будут анализироваться десятки различных параметров пользователей. Так, под пристальным вниманием окажутся наличие и количество штрафов, агрессивное вождение, дорожные инциденты, повторные нарушения правил поездок и ряд других.

«Цель новинки - точечно работать с разными категориями пользователей: поощрять аккуратных водителей и напоминать проблемным о правилах вождения и важности их соблюдения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что одной из мер со стороны компании будет ограничение скорости в отношении тех, кто ее нарушает. Вместе с тем накопленная в процессе информация будет, как планируется, использоваться оператором в предиктивной аналитике.

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