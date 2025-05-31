В НАТО проигнорировали требование Путина 6 31.05.2025, 12:35

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В Альянсе никто не обсуждает письменное обязательство по нерасширению на восток.

В НАТО нет активных обсуждений требования страны-агрессора России относительно «письменного обязательства» Запада не расширять Альянс на восток, пишет в субботу, 31 мая, «Радио Свобода» со ссылкой на информированные источники в НАТО.

По данным издания, на последних встречах в рамках Альянса тема потенциального запрета на расширение на восток не поднималась. Один из источников предположил наличие обычных «академических дискуссий», поскольку решения в НАТО принимаются консенсусом.

Другой источник отметил, что россияне не смогут «так просто получить» письменное обязательство о нерасширении НАТО, ведь право свободного определения союза закреплено в ряде международных договоров. Среди них — Североатлантический договор о создании НАТО 1949 года, Венская конвенция о праве международных договоров 1969-го и Хельсинкский заключительный акт 1975-го.

Отдельно дипломат вспоминает Основополагающий акт НАТО — Россия 1997 года, который закрепляет уважение к независимости и территориальной целостности всех государств.

«Он в любом случае мертв, но вместе с тем — существует», — говорит собеседник о документе.

28 мая агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что среди условий российского диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине — письменное обязательство Запада прекратить расширение НАТО на восток. Это может стать формальным исключением членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

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