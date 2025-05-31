И здесь украли
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 31.05.2025, 13:16
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Небензю поймали на плагиате.
Представитель Путина в ООН Василий Небензя заявил, что «Россия» (т.е. Путин и его подчинённые) готовы продолжать и наращивать боевые действия на Украине «столько, сколько потребуется».
Это называется, со всего размаха сел в грязную лужу, потому что следовало бы отложить в сторону подобную риторику накануне встречи в Стамбуле делегаций России и Украины, цель которой приблизиться к миру. Что же, лишний раз видим, во что превратили российскую дипломатию «птенцы гнезда Лаврова».
Но дело еще и в том, что Небензя, обслуживающий клептократическую систему, сам такой - украл формулу «столько, сколько потребуется». Как известно, её в последние три года использовали европейские лидеры, когда говорили о поддержке Украины. И в общем, следует признать, их слова не разошлись с делами.
Надо давать ссылку на источник, Небензя, когда цитируете вместо того, чтобы заниматься плагиатом.
Telegram-канал «СерпомПо»