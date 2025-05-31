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Археологи раскрыли загадку необычного сооружения в Монголии

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  • 31.05.2025, 13:20
Археологи раскрыли загадку необычного сооружения в Монголии

Еще одна Великая китайская стена?

Международная команда археологов исследовала загадочную средневековую систему стен в Монголии, раскрывая ее истинное предназначение. Оказалось, что древние укрепления использовались вовсе не для обороны, пишет New Voice.

Этот малоизвестный комплекс стен, рвов и ограждений, расположенных на территории Китая, Монголии и России, оказался куда более сложным и интересным, чем предполагалось ранее.

Международная группа исследователей изучила участок длиной 405 километров в Монголии, известный как Монгольская дуга. Вместо массивных каменных стен археологи обнаружили неглубокий ров, что поставило под сомнение прежние теории о его оборонительном назначении.

«Мы стремились понять, была ли это система защиты от вражеских армий или инструмент контроля над передвижением людей и товаров», — пояснил Гидеон Шелах-Лави из Еврейского университета в Иерусалиме. Результаты раскопок указывают на второе: укрепления использовались для наблюдения за передвижениями, управления пограничными переходами и демонстрации власти династии Цзинь, правившей в XII-XIII веках.

Помимо остатков рва, были найдены монеты эпохи Сун, железные артефакты и подогреваемая каменная платформа, служившая, вероятно, печью и кроватью одновременно. Эти находки свидетельствуют о круглогодичном присутствии гарнизонов и развитой гражданской инфраструктуре на границе.

Будущие исследования помогут лучше понять быт и повседневную жизнь людей, обитавших на этой древней границе, а также ресурсы, которыми они располагали.

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