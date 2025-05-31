Генерал США Ходжес: Есть ключевая точка в этой войне

Генерал США Ходжес: Есть ключевая точка в этой войне4
- 31.05.2025, 13:26
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Украине нужно вернуть над ней контроль.
Экс-командующий сил США в Европе, генерал Бен Ходжес убежден, что временно оккупированный войсками России Крым является «решающей территорией» в войне РФ против Украины. По его словам, незаконно построенный Керченский мост, который соединяет Крым с РФ через Керченский пролив, должен оставаться важной целью для Сил обороны Украины.
Об этом американский генерал сказал в интервью «Апострофу». По его убеждению, для россиян Крым остается важнейшей из захваченных территорий, потому что это позволяет им доминировать в Черном море.
«Чего мы не знаем, так это того, какое место он занимает в приоритетах Генерального штаба. Я все еще считаю, что Крым является решающей территорией в этой войне. Это то, чего Россия хочет больше всего, потому что это позволяет ей доминировать в Черном море. Поэтому, если Украина сможет лишить Россию возможности использовать Крым, это будет большим плюсом», – считает Ходжес.
По его мнению, Украине нужно сделать Крымский мост непригодным для использования, что приведет к изоляции полуострова. Контроль над полуостровом Киеву нужен в первую очередь в экономическом плане.
«Я считаю, Украина вернет контроль над полуостровом, потому что для долгосрочного восстановления украинской экономики это необходимо. Без Крыма Украина не будет иметь доступа к исключительной экономической зоне и всего остального. Поэтому я считаю, что с долгосрочной перспективы возвращение контроля над Крымом все еще важно», – отметил генерал.