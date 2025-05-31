Генерал США Ходжес: Есть ключевая точка в этой войне 4 31.05.2025, 13:26

3,448

Украине нужно вернуть над ней контроль.

Экс-командующий сил США в Европе, генерал Бен Ходжес убежден, что временно оккупированный войсками России Крым является «решающей территорией» в войне РФ против Украины. По его словам, незаконно построенный Керченский мост, который соединяет Крым с РФ через Керченский пролив, должен оставаться важной целью для Сил обороны Украины.

Об этом американский генерал сказал в интервью «Апострофу». По его убеждению, для россиян Крым остается важнейшей из захваченных территорий, потому что это позволяет им доминировать в Черном море.

«Чего мы не знаем, так это того, какое место он занимает в приоритетах Генерального штаба. Я все еще считаю, что Крым является решающей территорией в этой войне. Это то, чего Россия хочет больше всего, потому что это позволяет ей доминировать в Черном море. Поэтому, если Украина сможет лишить Россию возможности использовать Крым, это будет большим плюсом», – считает Ходжес.

По его мнению, Украине нужно сделать Крымский мост непригодным для использования, что приведет к изоляции полуострова. Контроль над полуостровом Киеву нужен в первую очередь в экономическом плане.

«Я считаю, Украина вернет контроль над полуостровом, потому что для долгосрочного восстановления украинской экономики это необходимо. Без Крыма Украина не будет иметь доступа к исключительной экономической зоне и всего остального. Поэтому я считаю, что с долгосрочной перспективы возвращение контроля над Крымом все еще важно», – отметил генерал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com