Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества
- 31.05.2025, 13:36
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Как не попасться на уловку аферистов.
В Бресте появилась новая схема мошенников: предлагают купить технику и гаджеты по «хорошим» ценам. Обязательное условия — предоплата, которую можно больше не увидеть.
Для оформления заказов в «интернет-магазине» предлагают связываться с Ольгой Юрьевной. Как пишут авторы телеграм-канала, имя и фото, использованные в аккаунте, реальные. Вот только настоящая Ольга к «магазину» не имеет никакого отношения.
По информации телеграм-канала, уже есть пострадавшие, которые поверили в реальность этого магазина и перевели деньги. У телеграм-канала, где предлагались товары, было более четырех тысяч подписчиков.