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Украинские пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ

  • 31.05.2025, 13:44
Украинские пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ

Видеофакт из Курской области.

Украинские операторы дронов ударили по позициям армии РФ на Курском направлении. Уничтожена артиллерия и блиндажи.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Подразделение РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.

По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.

В ГПСУ сообщили, было поражено стартовую позицию запуска вражеских дронов, уничтожено два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одну огневую точку.

Пограничники являются важной составляющей Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий.

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