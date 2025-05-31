Украинские пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ
- 31.05.2025, 13:44
Видеофакт из Курской области.
Украинские операторы дронов ударили по позициям армии РФ на Курском направлении. Уничтожена артиллерия и блиндажи.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Подразделение РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.
По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.
В ГПСУ сообщили, было поражено стартовую позицию запуска вражеских дронов, уничтожено два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одну огневую точку.
Пограничники являются важной составляющей Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий.