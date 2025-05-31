Экс-министр обороны Британии жестко раскритиковал Шольца 31.05.2025, 14:07

Бывший канцлер Германии, по словам Уоллеса, «подыгрывал Путину».

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подыгрывал главе России Владимиру Путину, не выполняя обещания, которые давал Украине. Новый канцлер Фридрих Мерц намерен исправить это.

Такое заявление сделал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Black Sea Security Forum, сообщает telegraf.

Этот форум — крупнейшая геополитическое мероприятие на юге Украины с начала полномасштабной войны. Форум объединил более 500 участников из более чем 20 стран мира.

«Олаф Шольц постоянно подыгрывал Путину, не выполняя обещания данные Украине. Новый канцлер Мерц хочет это изменить», — сказал Бен Уоллес.

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