Топ-мест, которые стоит посетить, путешествуя по Беларуси в июне 31.05.2025, 14:18

1,030

От регаты до шляхетского феста.

Каникулы начались, отпуска на подходе, а лето уже наступает на пятки. Собрали топ мероприятий, куда стоит заехать, если вы выбрались в путь по Беларуси, пишет tochka.by.

Удовольствие под силу растянуть на целый месяц, можно выбирать разные маршруты каждые выходные.

Фестиваль водного туризма «Мотольская регата»

Он пройдет с 6 по 8 июня в агрогородке Мотоль Ивановского района Брестской области. Этот населенный пункт также известен своим фестивалем «Мотальскiя прысмакi».

Участники регаты пройдут по маршруту от деревни Бусса Ивановского района через Чемерин и Поречье Пинского района до самого агрогородка Мотоль.

Вся 42-километровая дистанция пролегает по реке Ясельде. В рамках фестиваля на месте промежуточного финиша планируют провести соревнования по дартсу, фигурному вождению байдарки, вождению велосипеда, пляжный волейбольный турнир, ориент-шоу.

Шляхетский фест «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх»

Пройдет мероприятие в агрогородке Жемыславль Ивьевского района Гродненской области 7 июня.

Жемыславльская земля славится красотой и знаменитым родом Умястовских, создавшим в конце ХІХ века свою дворцово-парковую резиденцию.

Прикоснуться к истории, прогуляться по старому парку приглашаются гости феста «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх». В программе концерты; мастер-классы по бальным танцам, выставки народного творчества, литературы; выставка-продажа сувениров; фотовыставка «Из истории феста». Будут работать фотозона и аттракционы.

Фестиваль органной музыки в костеле святых Петра и Павла

В Брестской области в деревне Медведичи Ляховичского района 15 июня можно насладиться органной музыкой.

Концертные программы будут сыграны на одном из крупнейших в Беларуси органов эпохи романтизма в костеле Петра и Павла.

На фестивале прозвучат музыкальные произведения, которые исполнят лучшие органисты.

Фестиваль «Лунiнецкiя клубнiцы»

А под конец месяца, 28 июня, в агрогородке Дворец Лунинецкого район Брестской области можно будет увидеть столько клубники, сколько до этого в жизни не видели.

Агрогородок Дворец – неофициальная клубничная столица Беларуси. Ягодная тематика пестрит в нарядах, декорациях, а также в представленных десертах и напитках.

На фестивале будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративного прикладного искусства и народного творчества. Еще одна особенность праздника – выставка сортов клубники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com