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Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к «военному Wi-Fi» НАТО

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  • 31.05.2025, 14:21
  • 2,608
Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к «военному Wi-Fi» НАТО

Что это значит?

Украина подключается к авиационной системе НАТО. Самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками через цифровой интерфейс.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина.

Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО - Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Этот шаг позволит украинским Воздушным силам работать в единой цифровой системе с авиацией стран Альянса.

CSI - это часть боевой системы управления, которая работает через протокол Link-16, известный как «военный Wi-Fi» НАТО.

Именно через него осуществляется обмен информацией между самолетами (в частности F-16 и Mirage 2000), системами ПВО и ПРО (Patriot) и другими компонентами обороны.

Соглашение реализовали благодаря совместным усилиям Министерства обороны, Генштаба, Воздушных сил и международных партнеров.

Программу используют почти все члены Альянса, поэтому ее интеграция - ключ к полной взаимосовместимости украинских сил с партнерами.

«Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью», - написала Чернегоренко.

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