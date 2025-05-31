«Морские дроны ВСУ переписывают правила морской войны» 31.05.2025, 14:36

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Украина не просто защищается, но и устанавливает новые стандарты.

Использование таких дронов, как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Об этом заявил британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт на открытии Black Sea Security Forum 2025, пишет liga.net.

По его словам, Украина, не имея традиционного военно-морского флота, смогла нейтрализовать и отвергнуть крупное морское государство благодаря инновациям. Это формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.

«Использование Украиной беспилотных морских дронов, таких как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Я имел честь лично ознакомиться с этими технологиями и пообщаться с управляющими ими операторами. Их изобретательность поражает», – отметил он.

Эшкрофт также упомянул, что недавно морские дроны спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили два российских истребителя Су-30. По его словам, это событие – поворотный момент в истории военного дела.

«Украина не только защищается, она устанавливает новые стандарты того, как морская сила может проявляться в XXI веке. Великобритания, с ее славной морской традицией, должна многому поучиться у Украины. То же касается наших европейских союзников», – добавил он.

Лорд Эшкрофт подчеркнул, что учиться у Украины – это не только акт солидарности, но и важный шаг в подготовке к будущим конфликтам в новом геополитическом контексте.

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