Черешня на Комаровском рынке подешевела в три раза 31.05.2025, 15:15

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Как выгодно закупиться на рынке в Минске.

За прошлую неделю цена черешни на Комаровском рынке снизилась с 35-40 рублей за килограмм до 11,90—15,90. Как изменились цены на другие популярные фрукты и овощи, сообщают «Минск-новости».

Подешевела и еще одна популярная сезонная ягода — но не так значительно. Греческую клубнику продают от 10,90 рублей за кг. Белорусская на 3-4 рубля дороже, хотя неделю назад цена держалась на уровне 20 рублей. Раскупают и абрикосы по 9,90 рубля.

Находятся и белорусские фермеры-мастера, которые выращивают в теплицах малину. За маленький лоток — 10 рублей, или около 60 в пересчете на килограмм. Выходит даже дешевле заморской голубики, которую не найдете дешевле 65 рублей.

— Малину выращиваем под Молодечно. Урожай пошел примерно две недели назад. Сейчас холодно, поэтому в теплицах приходится подтапливать, — объяснил фермер.

Можно найти и сезонную экзотику. Например, шелковицу, или ягоды тутового дерева. Лоточек на 150 граммов оценивают в 15 рублей. Если же вы соскучились по грузинской кухне и задумали сами приготовить ткемали или чахохбили, то можете взять зеленую алычу. Цена у нее, правда, кусачая — 120 рублей за килограмм.

Овощи нового урожая будут доступнее. Ранняя белокочанная капуста — по 3 рубля. Молодой лук и морковь в среднем 3 рубля за килограмм, ранняя свекла — по 6. Дефицитный в этом сезоне картофель держит планку на уровне 5-6,5 рубля за молодые клубни.

Цена на томаты начинается с 4,90 рубля за симпатичные красные. Белорусские малиновые — по 9,90, мясистые бакинские — по 11,90, желтые из того же Азербайджана — еще на 2 рубля дороже. Болгарский перец можно найти по 8,90, а любители закупиться острым перцем нового урожая — по 50 рублей за кг. Белорусская зеленая спаржа уже не первую неделю держится на уровне 40 рублей за кг.

Самые дешевые огурцы будут по 2,79 за гладкоплодные и 3,99 — за колючие.

Здесь стало заметно больше разнообразных салатов и зелени. Вслед за ростом предложения постепенно поползла вниз цена. Ромен, фризе, батавия, лолла росса и многие другие — по 15 рублей за килограмм.

Пучки душистой руколы по 3 рубля, кинза и мята — по 3,50, шпинат по 1,9, укроп, мангольд и щавель — по 1,5.

Столько же придется заплатить за зеленый суперфуд — листья кейла. Молодой пак-чой за неделю подешевел на 10 рублей — теперь он также по 15 за кг.

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