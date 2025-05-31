В Пинске затопило рынок 31.05.2025, 15:45

Он уже тонул шесть лет назад, но местные лукашисты выводы не сделали.

В TikTok появились видео, снятые на затопленном рынке «Солнечный» в Пинске. В комментариях пишут, что это не первый раз, отмечает BGmedia.

«29 мая 25-го года. Рынок «Солнечный». Приходите за покупками, только за буйки не заплывайте», — шутит автор ролика в TikTok, который всего за несколько часов собрал десятки тысяч просмотров.

На втором видео также видны последствия сильного ливня на территории рынка «Солнечный» в Пинске.

«Невозможно дойти, жесть, что творится», — жалуется автор ролика, пытаясь обойти огромную лужу.

Пользователи в комментариях иронизируют.

«Скоро свой подводный флот в РБ будет».

«Венеция по-пински».

«Главное — аренду вовремя плати».

«Это нормально, мы же не в пустыне живем, а в царстве болот».

Но за шутками — усталость и злость. Люди не понимают, почему такие потопы повторяются. Одна из пользовательниц пишет: «20 июня 2019 года был такой же потоп. Я тогда там работала. Есть даже видео».

Прошло шесть лет — ничего не изменилось. Канализация по-прежнему не справляется. Вода на рынке — по щиколотку. Сливы, по словам очевидцев, просто не работают.

«Подозреваю, что на ливневке сэкономили», — делится один из комментаторов.

И это не единичный случай. В соцсетях жители Брестской области массово жалуются на подтопления: Барановичи, Ивацевичи, Ляховичи, Береза — везде одна и та же история. Кратковременный дождь, и вода стоит на улицах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com