В Пинске затопило рынок
- 31.05.2025, 15:45
Он уже тонул шесть лет назад, но местные лукашисты выводы не сделали.
В TikTok появились видео, снятые на затопленном рынке «Солнечный» в Пинске. В комментариях пишут, что это не первый раз, отмечает BGmedia.
«29 мая 25-го года. Рынок «Солнечный». Приходите за покупками, только за буйки не заплывайте», — шутит автор ролика в TikTok, который всего за несколько часов собрал десятки тысяч просмотров.
На втором видео также видны последствия сильного ливня на территории рынка «Солнечный» в Пинске.
«Невозможно дойти, жесть, что творится», — жалуется автор ролика, пытаясь обойти огромную лужу.
@barakuda2021.32 #ливень#пинск ♬ оригинальный звук - BaRaKuDa2021.32
Пользователи в комментариях иронизируют.
«Скоро свой подводный флот в РБ будет».
«Венеция по-пински».
«Главное — аренду вовремя плати».
@fu_sharpinsk шла я значит за надписями для шаров 🎈 #шары#воздушныешарыпинск#выпискаизроддома#пинск#рекомендации ♬ оригинальный звук - f_u_shar_pinsk
«Это нормально, мы же не в пустыне живем, а в царстве болот».
Но за шутками — усталость и злость. Люди не понимают, почему такие потопы повторяются. Одна из пользовательниц пишет: «20 июня 2019 года был такой же потоп. Я тогда там работала. Есть даже видео».
Прошло шесть лет — ничего не изменилось. Канализация по-прежнему не справляется. Вода на рынке — по щиколотку. Сливы, по словам очевидцев, просто не работают.
«Подозреваю, что на ливневке сэкономили», — делится один из комментаторов.
И это не единичный случай. В соцсетях жители Брестской области массово жалуются на подтопления: Барановичи, Ивацевичи, Ляховичи, Береза — везде одна и та же история. Кратковременный дождь, и вода стоит на улицах.
@k.n.a.22_ #барановичи🇧🇾 ♬ оригинальный звук - Art's Animations