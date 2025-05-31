«Путин лишь создает видимость» 2 31.05.2025, 16:15

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Эксперт о предстоящей встрече Украины и РФ в Стамбуле.

Российский диктатор Путин не относится серьезно к процессу ведения переговоров. Его задача — создать видимость, имитацию переговоров для того, чтобы избежать санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Поэтому ожидания от предстоящей встречи в Стамбуле — нулевые. Такое мнение

высказал глава комитета ВР Украины по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

- Лично у меня и у многих моих коллег ожидания нулевые. Потому что, даже если судить по составу делегации со стороны России, мы видим, что это абсолютно не репрезентативный состав. Мы видим, что Путин не относится серьезно к процессу ведения переговоров, — акцентировал Мережко.

Путин не нацелен на достижение какого-то результата и даже на то, чтобы добросовестно вести переговоры, убежден нардеп.

- Его задача очень простая — создать видимость, имитацию переговоров для того, чтобы избежать применения санкций со стороны администрации Трампа. Более ничего. Никаких ожиданий нет, — сказал спикер.

Он предполагает, что в Стамбуле Россия представит свой пресловутый «меморандум», о котором давно говорит.

- Но это будет всего-навсего пропагандистский документ, что состоит из прежних ультимативных, абсурдных требований Кремля, которые идут вразрез с принципами международного права и уставом ООН. И весь мир опять придет в изумление из-за того, что позиция Кремля абсолютно неконструктивна, — отметил Мережко.

Но возникает более важный вопрос, считает он, пойдут ли США на применение санкций. Поскольку ранее президент Трамп сказал, что якобы дает себе полторы или две недели, чтобы определиться с применением санкций.

- Вот это более важный вопрос, который уже давно перезрел. И речь идет о том, что вести переговоры с Кремлем абсолютно бесперспективно, а надо действовать путем ужесточения санкций и повышения уровня давления на Кремль. Это единственный способ достичь хоть какого-то результата, — подчеркнул спикер.

Тем не менее Путин заинтересован в том, чтобы переговоры хотя бы в таком формате продолжались, считает Мережко.

- Это позволяет ему представить себя как такую сторону, «равновеликую”»Соединенным Штатам, якобы которая ведет переговоры на равных с Соединенными Штатами. То есть Кремль заинтересован в создании видимости переговоров, но абсолютно не заинтересован в каком-либо результате, — резюмировал эксперт.

Кремль заинтересован только в видимости переговоров, но абсолютно не в результатах, — Мережко - Freedom

Российский диктатор Путин не относится серьезно к процессу ведения переговоров. Его задача ...

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