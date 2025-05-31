Украинские пограничники раскусили хитрую стратегию россиян при запуске дронов 31.05.2025, 16:17

1,904

Оккупанты пытались избежать обнаружения с воздуха.

В приграничных населенных пунктах россияне пошли на хитрость и начали запускать дроны через дыры в крышах домов.

Об этом сообщает украинский 15-ый мобильный пограничный отряд «Стальной кордон».

- Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что разведчикам «Стальной границы» удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций и уничтожить их FPV- дронами.

Пограничники показали видео уничтожения таких точек запуска вражеских дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com