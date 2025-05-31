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Украинские пограничники раскусили хитрую стратегию россиян при запуске дронов

  • 31.05.2025, 16:17
  • 1,904
Украинские пограничники раскусили хитрую стратегию россиян при запуске дронов

Оккупанты пытались избежать обнаружения с воздуха.

В приграничных населенных пунктах россияне пошли на хитрость и начали запускать дроны через дыры в крышах домов.

Об этом сообщает украинский 15-ый мобильный пограничный отряд «Стальной кордон».

- Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что разведчикам «Стальной границы» удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций и уничтожить их FPV- дронами.

Пограничники показали видео уничтожения таких точек запуска вражеских дронов.

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