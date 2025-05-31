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«Лукашенко не удастся спрятаться от ракет Taurus»

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  • 31.05.2025, 16:25
  • 1,896
«Лукашенко не удастся спрятаться от ракет Taurus»

Прилетит прямо по бункеру диктатора.

Испугались ли в Кремле заявлений Германии о крылатых ракет большой дальности Taurus?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман:

— Подчеркну, что наплевать на то, что говорит Песков, Скабеева, да и сам Путин, как они реагируют. Пусть даже головой о стену бьются. Мы в рамках международного права защищаем страну от нападения агрессора и будет делать все, что разрешено международным законодательством: уничтожать военные и военно-промышленные объекты в глубине страны-агрессора.

Если, например, Лукашенко захочет напасть, то как только первый белорусский солдат попробует перейти нашу границу — это будет означать агрессию со стороны Беларуси. Сразу же любой военный и военно-промышленный объект на территории Беларуси становится законной целью Украины.

Если Лукашенко только попробует, то сразу (в тот же день) будет нанесен удар по военно-промышленному потенциалу Беларуси. И ракетами Taurus по бункеру, в котором Лукашенко решит спрятаться.

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