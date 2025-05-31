На западе Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом 31.05.2025, 16:35

Предварительная причина - неполадки с двигателем.

Легкомоторный самолет рухнул в субботу, 31 мая, на жилой дом на западе Германии. Два человека погибли, сообщает «Немецкая волна».

Трагедия произошла вскоре после полудня в городке Коршенброх к западу от Дюссельдорфа. По словам правоохранителей, одна из погибших - летчица, управлявшая самолетом. Судя по опубликованным кадрам, воздушное судно упало на частный жилом дом, там начался пожар.

По данным газеты Bild, незадолго до падения пилот предупредила диспетчеров о неполадках с двигателем и запросила аварийную посадку на ближайшем аэродроме.

Второе крушение за три месяца

Как пишет газета Rheinische Post, в марте в той же федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия произошла похожая трагедия. Тогда легкомоторный самолет упал в сад жилого дома в городке Плеттенберг.

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